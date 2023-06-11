Розвідка Британії про наслідки від руйнування Каховської ГЕС для півночі Криму – «Знизить забезпеченість прісною водою»

Руйнування Каховської греблі майже напевно серйозно порушило основне джерело прісної води на окупованому Кримському півострові – Північно-Кримському каналі, дійшли висновку у Міністерстві оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.

«Північно-Кримський канал забирає воду з Каховського водосховища, із водозабору вище рівня дна водосховища. Ймовірно, до 9 червня рівень води у водосховищі опустився нижче за рівень гирла, і незабаром вода перестане надходити до Криму. Це знизить забезпеченість прісною водою півдня Херсонської області та півночі Криму. Тим не менш, російська влада, найімовірніше, задовольнить нагальні потреби населення у воді за рахунок водосховищ, нормування води, буріння нових свердловин та доставки бутильованої води з Росії», – йдеться в огляді.

Британська сторона зауважує, громади на захопленому Росією та підконтрольному Україні боці затопленого Дніпра стикаються із санітарною кризою, обмеженим доступом до безпечної води та підвищеним ризиком захворювань, що передаються через воду.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група – не очікуючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.

Українська влада стверджувала раніше, що російські військові мінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.

Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі в ніч на 6 червня, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.

10 червня у МВС повідомили, що внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції 29 людей вважаються зниклими безвісти.