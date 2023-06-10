«Наша вода небезпечна»: влада Херсонщини заборонила купатися та ловити рибу

У Херсонській області заборонили купатися в водоймах, а також ловити і споживати рибу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Наша вода зараз небезпечна. Концентрація шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму. Я дав доручення заборонити купання на водних об’єктах, а також заборонити вилов і продаж риби в області. У криницях та відкритих водоймах на затопленій території можуть опинитися хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень і сміттєзвалищ, які вимиті. Не забуваймо, що на дні зруйнованої росіянами Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Тому готуйте їжу і пийте тільки бутильовану або привізну воду», – зазначив очільник ОВА.

Він додав, що в неділю, 11 червня, в Херсоні та області очікуються грози, місцями град, шквали вітру 15-29 м/с. Волонтерів не допускатимуть до рятувальних операцій.

Раніше заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс заявив, що гуманітарна ситуація в Україні «надзвичайно» погіршилася після руйнування дамби Каховської ГЕС.

9 червня президент України Володимир Зеленський сказав, що 700 тисяч людей потребують питної води, і попередив, що руйнівні наслідки повені майже неминуче призведуть до зниження експорту зерна, підвищення цін на продукти в усьому світі та зменшення кількості їжі для мільйонів нужденних.