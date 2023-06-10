МВС: у Львівській області через негоду затопило селище Східниця

На Львівщині через негоду затопило селище Східниця, йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

«Через опади річка Східничанка у Львівській області вийшла з берегів. Сталося підтоплення смт Східниця», – кажуть у відомстві.

При цьому наголошується, що з підтоплених будинків врятовано 15 осіб.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств. Для ліквідації наслідків задіяно всі екстрені служби.

Крім цього, в селі Урич Стрийського району розмито дорогу.

«На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села», – повідомив Козицький.

У Національній поліції зазначають, що поблизу селища Східниця перекрито рух автотранспорту. Рух на цьому відрізку ускладнений, правоохоронці просять водіїв користуватися іншими автошляхами.

«Унаслідок сильних опадів та буревію частково затоплено селище Східниця, внаслідок чого по обидва боки від населеного пункту перекрито автошляхи. Поліцейські просять водіїв враховувати це, плануючи маршрут руху. Так, перекрито рух зі Східниці на Старий Кропивник – об’їзд через Залокоть. З іншого боку Східниці перекрито автодорогу на село Урич Стрийського району», – йдеться в повідомленні обласної поліції.

При цьому зазначається, що рух на проблемних ділянках регулюється, правоохоронці надають водіям необхідну допомогу.