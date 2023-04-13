Через негоду в Одесі підтоплена Ярмаркова площа – міськрада

У четвер, 13 квітня, Одесу накрила негода – через сильний дощ були підтоплені вулиці та одна із площ міста, повідомляє пресслужба міської ради.

«Сьогодні вночі на чергуванні вулицями міста знаходилося вісім бригад КП «Міські дороги» та 54 комунальники – в місцях можливих підтоплень», – зазначає місцева влада.

За інформацією, були зафіксовані підтоплення на Ярмарковій площі та вулиці Мечникова.

«Наразі роботи з усунення підтоплень тривають. Зранку на вулиці міста вийшло 40 одиниць техніки та 376 робітників для підтримання належного санітарного стану доріг та вулиць міста», – інформують у міськраді.

Синоптики кажуть, що в четвер, 13 квітня, по всій території України також очікуються дощі.

Ввечері 12 квітня влада Києва попередила, що гідрослужби столиці були переведені у посилений режим – дощ прогнозують увесь день і ніч.