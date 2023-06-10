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Зупиніть екоцид України: у Празі провели акцію, присвячену руйнуванню Каховської ГЕС

У столиці Чехії провели акцію, присвячену руйнації Каховської ГЕС. Понад 200 українських біженців та проукраїнських чехів зібралися в історичному центрі Праги на Староміській площі з вимогою зупинити екоцид України. Деякі учасники акції принесли також прозорі тари з водою, в які помістили іграшки у вигляді тварин та будинків – так символізували те, що зараз відбувається на Херсонщині. Наприкінці акції влаштували «вільний мікрофон» – будь-хто охочий міг висловити свою думку. Дехто розповідав про знищений Бахмут, хтось зачитував заповіт Шевченка чеською мовою, а діти вигукували «Слава Українч!»
До акції долучилося багато дітей, які принесли свої іграшки для інсталяції, а також скандували &laquo;Слава Україні!&raquo; &nbsp;
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До акції долучилося багато дітей, які принесли свої іграшки для інсталяції, а також скандували «Слава Україні!»
 
Серед меседжів, які поширювали, були заклики зупинити екоцид, зупинити війну РФ проти України &nbsp; &nbsp; &nbsp;
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Серед меседжів, які поширювали, були заклики зупинити екоцид, зупинити війну РФ проти України
 
 
 
Під час протесту вимагали також більшої допомоги від міжнародних організацій, зокрема ООН та МКЧХ &nbsp; &nbsp; &nbsp;
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Під час протесту вимагали також більшої допомоги від міжнародних організацій, зокрема ООН та МКЧХ
 
 
 
Діти підхоплювали вигуки дорослих і скандували разом з ними
4 Діти підхоплювали вигуки дорослих і скандували разом з ними
Інсталяції складалися з того, що прозору тару наповнювали водою, в якій плавали іграшкові тварини та будинки &nbsp; &nbsp; &nbsp;
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Інсталяції складалися з того, що прозору тару наповнювали водою, в якій плавали іграшкові тварини та будинки
 
 
 
Акцію організували українці з громадської організації &laquo;Голос України&quot; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
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Акцію організували українці з громадської організації «Голос України"
 
 
 
Дітей поставили на передній план, щоб було видно, чиє майбутнє намагається знищити РФ
7 Дітей поставили на передній план, щоб було видно, чиє майбутнє намагається знищити РФ
Під час мітингу влаштували також &laquo;вільний мікрофон&raquo; &ndash; будь-хто міг поділитися власною історією або висловити свою думку
8 Під час мітингу влаштували також «вільний мікрофон» – будь-хто міг поділитися власною історією або висловити свою думку
До &laquo;вільного мікрофону&raquo; долучалися і найменші учасники та учасниці акції, які дякували ЗСУ
9 До «вільного мікрофону» долучалися і найменші учасники та учасниці акції, які дякували ЗСУ
Дехто з мітингарів роздрукував фотографії власного помешкання в Херсонській області, яке опинилося у воді внаслідок руйнування Каховської ГЕС
10 Дехто з мітингарів роздрукував фотографії власного помешкання в Херсонській області, яке опинилося у воді внаслідок руйнування Каховської ГЕС
До акції долучилося близько 200 біженців з України та проукраїнських чехів
11 До акції долучилося близько 200 біженців з України та проукраїнських чехів
Серед мітингувальників були біженці з Херсонщини &nbsp; &nbsp; &nbsp;
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Серед мітингувальників були біженці з Херсонщини
 
 
 

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