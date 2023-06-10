Зупиніть екоцид України: у Празі провели акцію, присвячену руйнуванню Каховської ГЕС

У столиці Чехії провели акцію, присвячену руйнації Каховської ГЕС. Понад 200 українських біженців та проукраїнських чехів зібралися в історичному центрі Праги на Староміській площі з вимогою зупинити екоцид України. Деякі учасники акції принесли також прозорі тари з водою, в які помістили іграшки у вигляді тварин та будинків – так символізували те, що зараз відбувається на Херсонщині. Наприкінці акції влаштували «вільний мікрофон» – будь-хто охочий міг висловити свою думку. Дехто розповідав про знищений Бахмут, хтось зачитував заповіт Шевченка чеською мовою, а діти вигукували «Слава Українч!»