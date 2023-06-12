У Міноборони розповіли про захист Київської ГЕС від ракетних ударів

Уразити Київську гідроелектростанцію (ГЕС) ракетами «майже неможливо», наразі для її захисту «зроблене все необхідне», розповів в ефірі телемарафону перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

«Ми зробили все, що можливо, розуміючи ще минулого року (2022 року – ред.), коли великі загрози були, коли я ще командував угрупованням сил і засобів оборони Києва. Ми не виключали такий факт, тому і засоби протиповітряної оборони зосереджені на цьому напрямку, відповідний маневр сил і засобів був. Але розрахункова кількість потреби елементів ураження – це як мінімум до ядерного вибуху треба для того, щоб знищити, чи підрив зсередини потрібен, як зробили на Каховський ГЕС. Бо уразити ракетами дуже тяжко, щоб нанести такі ураження, майже неможливо», – розповів Павлюк.

Водночас, за його словами, «для України дуже важлива наявність літаків у достатній кількості, щоб протидіяти ворожій авіації та мати паритет в повітрі».

«Без паритету чи переваги в повітряному просторі важко виграти війну», – зазначив Павлюк.

Раніше у КМДА заявляли, що підрив греблі Каховської ГЕС на водопостачанні Києва не позначиться. Повідомлялося, що у Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає.

Водопостачання столиці здійснюється з трьох джерел: Десни (60%), Дніпра(30%) та артезіанських свердловин (10%).