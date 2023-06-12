«Штучна техногенна катастрофа»: ГУР каже про підготовку окупантами Криму «теракту» на хімзаводі

Російські військові мінують хімічний завод «Кримський титан» поблизу Армянська, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними відомства, через руйнування Каховської гідроелектростанції і, як наслідок, відсутність води у Північно-Кримському каналі, процеси виробництва на заводі «Кримський титан» в Армянську «порушені до критичного рівня».

Згідно з даними ГУР, «відновити роботу у мінімально належному режимі окупаційна влада Криму вважає за неможливе». НГУа території Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку «Кримського титану».

«Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії Московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території», – сказано у повідомленні.

У розвідці наголошують, що «теракт на підприємстві «Кримський титан», до якого готуються окупанти, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками».

Так, на холодильному обладнанні «Кримського титану» використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У разі вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години, уточнює українська розвідка.

Таким чином, «під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонської області».

ГУР також кажуть, що «росіяни готують до евакуації представників окупаційної адміністрації та місцеве населення з Армянську».

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.