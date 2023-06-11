Після руйнування дамби на Каховській гідроелектростанції значна кількість води затопила не тільки Херсонщину, але й досягла Миколаївщини, перетворивши село Афанасіївка на острів. Поки рівень води не знизиться, єдиним доступним способом пересування є човни. Щоб допомогти людям евакуюватися, українські рятувальники спільно з військовими організовують переправу. Проте більшість місцевих жителів відмовляються покидати свої домівки. У затопленому селі побував кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» Дмитро Шеремет.