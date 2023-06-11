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Фотогалереї

Катастрофа на Каховській ГЕС: село на Миколаївщині пішло під воду (фотогалерея)

Афанасіївку затопило буквально за добу, перетворивши село на острів.

Після руйнування дамби на Каховській гідроелектростанції значна кількість води затопила не тільки Херсонщину, але й досягла Миколаївщини, перетворивши село Афанасіївка на острів. Поки рівень води не знизиться, єдиним доступним способом пересування є човни. Щоб допомогти людям евакуюватися, українські рятувальники спільно з військовими організовують переправу. Проте більшість місцевих жителів відмовляються покидати свої домівки. У затопленому селі побував кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» Дмитро Шеремет.
Вода оточила село і перетворила його на острів
1 Вода оточила село і перетворила його на острів
Жителі Афанасіївки кажуть, що вода піднялася за добу
2 Жителі Афанасіївки кажуть, що вода піднялася за добу
За словами місцевих, затопило понад 80 будинків
3 За словами місцевих, затопило понад 80 будинків
Деякі будинки затопленні під самий дах
4 Деякі будинки затопленні під самий дах
Старі човни стали в нагоді
5 Старі човни стали в нагоді
У затопленому селі можна побачити мертву рибу
6 У затопленому селі можна побачити мертву рибу
Люди рятують майно човнами
7 Люди рятують майно човнами
На таких човнах працівники ДСНС транспортують продукти та людей. Протягом одного дня вони можуть здійснити декілька десятків рейсів
8 На таких човнах працівники ДСНС транспортують продукти та людей. Протягом одного дня вони можуть здійснити декілька десятків рейсів
Військові допомагають евакуювати автомобілі та худобу
9 Військові допомагають евакуювати автомобілі та худобу
Місцеві жителі отримують від волонтерів і влади необхідні продукти та воду &nbsp;
10 Місцеві жителі отримують від волонтерів і влади необхідні продукти та воду
 
Світлана Кридинер &ndash; власниця сімейного фермерського господарства, понад 10 років займається розведенням корів. Житловий будинок та ферму повністю затопило, каже вона
11 Світлана Кридинер – власниця сімейного фермерського господарства, понад 10 років займається розведенням корів. Житловий будинок та ферму повністю затопило, каже вона
Головне &ndash; врятувати себе та худобу, кажуть жителі&nbsp;
12 Головне – врятувати себе та худобу, кажуть жителі 
Люди сподіваються, що вода скоро піде
13 Люди сподіваються, що вода скоро піде

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