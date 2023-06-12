Руйнування ГЕС: Гуменюк пояснила, чому не можна самостійно прибирати сміття з узбережжя

У смітті, яке принесло водою після руйнування Каховської гідроелектростанції та яке зараз прибиває на узбережжі, можуть бути небезпечні предмети, повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі теламарафону.

Вона наголосила, що під час прибирання узбережжя варто пам’ятати про власну безпеку.

«У купах сміття, навіть в уламках суходолу, який дрейфує і приноситься до морського узбережжя, серед залишків побутових предметів, будь-яких конструкцій можуть бути небезпечні предмети, знесені з позицій, польових складів боєкомплектів, оборонних смуг, які налаштували росіяни на Лівому березі. Там може бути все що завгодно», – сказала вона.

Так, до берега може прибивати якірні міни, міни-«пелюстки», які є дуже підступники та небезпечні, адже підриваються при найменшому дотику, попереджає речниця Сил оборони.

«Не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло до берега. Необхідно звертатися до фахівців – піротехніків, вибухотехніків, щоб обстежили місцевість і тільки після того, як дали заключення, можна включати добру волю і очищати узбережжя», – сказала Гуменюк.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС, контрольованої військами РФ. Це спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.