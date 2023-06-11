Кожен житель Кривого Рогу має скоротити споживання води на 40% – влада

Через руйнування Каховської гідроелектростанції жителям Кривого Рогу слід скоротити споживання води на 40%, зазначив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За словами начальника міської військової адміністрації, ще рік тому українська влада почала готуватись до подібних сценаріїв – «завдяки проведеним масштабним роботам вода у Південне та Карачунівське водосховища була закачана до максимального рівня, що нині дало змогу міськводоканалу працювати фактично у штатному режимі, і вода у місті є, якість її контролюється».

Вілкул запевнив, що відразу було запроваджено в дію план, який включає технічні та організаційні заходи. Є запас по часу – «близько місяця, якщо без економії, та близько півтора місяця – якщо з економією».

«Ті технічні рішення, які доведеться реалізувати для підйому води, ще ніхто і ніколи у такі короткі терміни не робив. За цей час нам необхідно реалізувати низку серйозних проєктів для того, щоб місто і далі було з водою», – написав він.

Вілкул заявив, що якщо населення не буде економити, то через місяць 70% міста залишиться без води.

«У ці 70% входить – Тернівський, Покровський, Інгулецький, Довгинцівський райони, частина Саксаганського (від мікрорайону Ювілейного і далі) та частина Металургійного. На Центрально-Міський район і частково на Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони – вода подається від Карачунівського водосховища. У цій частині міста ризиків із водопостачанням наразі немає», – зазначив чиновник.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС, контрольованої військами РФ. Це спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.