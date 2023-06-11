В «Укргідроенерго» повідомили, наскільки за добу знизився рівень води в Каховському водосховищі

Станом на ранок неділі рівень води Каховського водосховища знизився більш ніж на метр (від моменту прориву більш ніж на 7 метрів), повідомляє пресслужба «Укргідроенерго».

«У той же час рівень води в Дніпрі на позначці Херсон становить 4,18 метри. За добу показник знизився на 0,54 м. Середній показник відпливу становить 4-5 сантиметрів на годину. Це повʼязується із зменшенням напору (тиску) водосховища. Однак, ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю», йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що фахівці працюють над найоптимальнішим варіантами балансування енергосистеми та над забезпеченням людей водою.

«На ділянках Дніпра, які живлять водою Північно-Кримський канал, з’явилися сліди обміління після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС», – йдеться в повідомленні.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін раніше повідомив, що за ніч рівень води у затоплених областях правобережжя Дніпра знизився на 26 сантиметрів.

В ООН оцінюють, що близько 700 тисяч людей в Україні вже залишились без питної води через руйнування Каховської ГЕС. Йдеться про людей, які перебувають як на підконтрольних Україні областях, так і на окупованих Росією територіях. Про потенційну нестачу чистої прісної води внаслідок руйнування Каховської ГЕС вказує і британська розвідка. За її даними, до 9 червня рівень води в Каховському водосховищі впав нижче за рівень водозабору, що може призвести до зупинки постачання води до окупованого Росією Криму.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група – не очікуючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.

Українська влада стверджувала раніше, що російські військові мінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.

Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі в ніч на 6 червня, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.

10 червня у МВС повідомили, що внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції 29 людей вважаються зниклими безвісти.