ООН: близько 700 тисяч людей в Україні залишилися без питної води через прорив Каховської ГЕС

Близько 700 тисяч людей в Україні залишились без питної води через руйнування Каховської ГЕС, заявив в інтерв’ю Associated Press заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс. Йдеться про людей, які перебувають як на підконтрольних Україні областях, так і на окупованих Росією територіях.

За словами Гріффітса, ООН вже надала допомогу 30 тисячам жителів затоплених територій, підконтрольних Україні. На місці працюють волонтери. Російські військові, у свою чергу, не надали організації доступу до окупованих територій для надання допомоги жертвам повеней.

Повінь у пониззі Дніпра, на думку Гріффітса, також неминуче призведе до зниження експорту зерна, підвищення цін на продовольство в усьому світі та зменшення кількості їжі для мільйонів людей.

Про потенційну нестачу чистої прісної води внаслідок руйнування Каховської ГЕС у своєму останньому зведенні також вказує британська розвідка. За її даними, до 9 червня рівень води в Каховському водосховищі впав нижче за рівень водозабору, що може призвести до зупинки постачання води до анексованого Росією Криму.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що за ніч рівень води у затоплених областях правобережжя Дніпра знизився на 26 сантиметрів. За його даними, на правому березі Дніпра в зоні підтоплення залишаються 32 населені пункти. Евакуйовано 2716 осіб.

10 червня у МВС повідомили, що внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції 29 людей вважаються зниклими безвісти. Це дані лише щодо областей, підконтрольних Україні. Реальна кількість жертв може бути набагато більшою.