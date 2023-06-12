Міндовкілля: з Каховського водосховища вже витекло понад 72% води

Станом на ранок 12 червня рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватися, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

«Із водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 куб.км води. Станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м», – йдеться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, з 11 червня по гідропосту «Нікополь» вже немає можливості вимірювати рівні води оскільки вода відійшла від пункту спостережень – наразі шукають можливі шляхи визначення рівня та об’єму води Каховського водосховища.

Зазначається, що рівень води в Дніпрі на позначці «Херсон» знизився на два метри й становить 3,6 метра. У середньому за останню добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину, кажуть у відомстві.

У районі природного парку «Нижньодніпровський» вода поступово сходить. Продовжується обміління акваторії у нацпарку «Кам’янська Січ» – на 8,5 метрів. Рівень води р. Інгулець у створі Інгулецької зрошувальної системи повільно знижується, натомість вода поступово продовжує прибувати в Миколаївській області, кажуть у Міндовкіллі.

«Фахівці Державної екологічної інспекції, Держводагентства та мобільних лабораторій, у місцях, де це можливо, здійснюють постійний моніторинг якості води та повітря. Екологічні інспектори продовжують документувати та обраховувати усю шкоду, нанесену довкіллю через терористичну атаку росії на Каховську ГЕС», – додали в міністерстві.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС, контрольованої військами РФ. Це спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.