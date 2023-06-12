Без світла залишаються 22 населених пункти на Миколаївщині та Херсонщині – Міненерго

Через обстріли армією РФ енергоооб’єктів у прифронтових зонах та пошкодження Каховської гідроелектростанції, без світла залишаються 22 населених пункти на Миколаївщині та деокупованій частині Херсонщини, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«У Херсоні залишаються знеструмленими понад 15 тисяч споживачів. У деокупованій частині області через підтоплення – без світла 8 населених пунктів. На Миколаївщині – залишаються знеструмленими 13 населених пунктів. Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи, щойно почне відходити вода. Зокрема, буде обстежено підтоплену насосну станцію Херсонської ТЕЦ. Попередньо, здійснити повну оцінку збитків можна буде через два тижні після відходу води», – зазначили в відомстві.

Спеціалісти кажуть, що гідроелектростанції Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2 працюють із обмеженнями через зниження рівня води, всі інші гідроелектростанції Дніпровського каскаду працюють планово.

Відомо також, що експерти Укргідроенерго, Міненерго та проєктанти працюють над проєктом перекриття Каховського водосховища, «який можна буде реалізувати після деокупації територій».

За даними моніторингу Міненерго, рівень воли в ставку-охолоджувачі на Запорізькій атомній електростанції складає 16,67 метрів, але «експерти МАГАТЕ звернулися до окупантів щодо надання ширшого доступу місії до території та, відповідно, перевірки даних про рівень води».

«Через інтенсивні обстріли, зокрема із застосуванням ударних дронів, пошкоджено лінії електропередачі у Сумській, Харківській, Одеській, Донецькій областях. Через негоду фіксувалися знеструмлення у Львівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській областях. Більшість споживачів заживлено», – уточили в відомстві.

Крім того, в Міненерго запевнили, що енергосистема наразі працює стабільно, триває «масштабна ремонтна кампанія» на атомних та теплових електростанціях у межах підготовки до опалювального сезону.

«Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 7760 МВт*год. Експорт відсутній», – підсумували енергетики.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС, контрольованої військами РФ. Це спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.