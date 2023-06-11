«Земля швидко затягує будь-яку живу істоту»: українців застерігають від спроб потрапити на Каховське водосховище

Українців закликають не намагатися потрапити на ділянки Каховського водосховища, з яких після руйнування Каховської гідроелектростанції відступила вода – там зараз «небезпечне болото», йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Я звертаюся до кожного громадянина, який хоче на ці території потрапити, можливо, зафільмувати, побачити, як з води виходять населені пункти, які були затоплені в 1950-х роках. Я б хотів попередити, що це вкрай небезпечно. Ґрунт, який вивільнила вода, нестійкий, ми маємо діло з болотами, де земля дуже швидко затягує будь-яку живу істоту», – наголосив міністр.

Клименко зазначив, що правоохоронці виставляють додаткові спостережні пости, аби запобігти потраплянню на небезпечні території людей, особливо – дітей.

Крім того, звітуючи про шостий день ліквідації наслідків руйнування дамби, Клименко уточнив, що робота ведеться в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях. На Херсонщині, попри значні опади, відступає берегова лінія – вже на 350-400 м.

Наразі, за словами міністра, вирішується питання забезпечення населення питною та технічною водою, вивчаються проблеми зі свердловинами, буріння нових артезіанських свердловин, а також підвезення технічної та питної води до домівок громадян.

«Наразі спеціалісти вивчають поведінку річки Дніпро та інших річок, які були затоплені у 50-х роках, коли запускалася Каховська ГЕС», – поінформував Клименко.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС, контрольованої військами РФ. Це спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.

11 червня президент Володимир Зеленський розповів, що із затоплених територій на Херсонщині вже вдалось евакуювати близько 4 тисяч людей.