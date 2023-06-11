Обстріл човна поблизу Херсона: загинуло троє людей

У результаті обстрілу російськими військовими човна поблизу Херсона отримали поранення 13 людей, зазначив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них двоє правоохоронців», – розповів очільник області.

Серед загиблих – 74-річний чоловік, «який власним тілом прикрив жінку, коли армія РФ відкрила вогонь по човну», уточнив голова ОВА.

«Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти», – зазначив Прокудін.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група – не очікуючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.

Українська влада стверджувала раніше, що російські військові мінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.

Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі в ніч на 6 червня, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.

10 червня у МВС повідомили, що внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції 29 людей вважаються зниклими безвісти.