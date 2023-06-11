Із підтоплених територій вже врятували близько чотирьох тисяч людей – Зеленський

Із підтоплених територій на Херсонщині вже вдалось евакуювати близько 4 тисяч людей, розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверенні 11 червня.

Він підкреслив, що затопленими залишаються десятки міст і сіл, а «найгірша ситуація, як і раніше, на тимчасово окупованій частині Херсонщини, звідки волонтери допомагають евакуйовувати українців під обстрілами з боку окупантів».

«Російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, на яких вивозять людей. Сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів були вбиті троє людей, мої співчуття рідним і близьким. Ще десять людей були поранені, із них двоє поліцейських. Це була евакуація з Кардашинки, села на лівобережжі Херсонщини», – повідомив Зеленський.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС, контрольованої військами РФ. Це спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.