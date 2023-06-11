До України прибула делегація з ОАЕ. Зеленський назвав візит свідченням підтримки «впливовою державою»

Президент України Володимир Зеленський повідомив у неділю, що до України з візитом прибуда делегація з Об’єднаних Арабських Еміратів.

«Розглядаємо його як свідчення підтримки нашої країни такою впливовою державою, як ОАЕ. Формула миру та відбудова України – робимо все, щоб залучити якнайбільше сили світу», – написав Зеленський у фейсбуці.

За даними Офісу президента, очолила делегацію міністр з питань зміни клімату і довкілля ОАЕ, голова Офісу з міжнародних справ при президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі.

Повідомляється, що українська сторона поінформувала посадовців з ОАЕ про ситуацію на передовій та загальну безпекову, гуманітарну ситуацію, ознайомила з наслідками руйнування греблі Каховської ГЕС.

«Делегація ОАЕ була поінформована про потреби української енергетичної системи для відновлення після російських ракетних ударів та підготовки до осінньо-зимового періоду», – повідомили в ОПУ.

У президентський канцелярії кажуть, що звернули увагу на те, що щонайменше 10 компаній з ОАЕ були санкціоновані через допомогу в обході Росією санкцій.

Українська сторона також подякувала ОАЕ за роль у проведенні окремих обмінів полонених.

Коментарів про перебіг переговорів з боку ОАЕ наразі немає.

Більшість візитів, які здійснюють до України міжнародні лідери і представники, є неоголошеними. Таким є як цей, так і учорашній візит канадської делегації на чолі з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.