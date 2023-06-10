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Канада запроваджує санкції проти «причетних до руйнування українських культурних пам’яток»

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції під час візиту до України. Київ, 10 червня 2023 року

Влада Канади запровадила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ, йдеться на офіційному сайті уряду.

«У відповідь на намагання Росії зруйнувати українські культурні пам’ятки, установи й ідентичність Канада запроваджує нові санкції проти 24 фізичних та 17 юридичних осіб», – зазначив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Таким чином, Канада запроваджує санкції проти осіб, «пов’язаних із розкраданням Росією українських культурних об’єктів, щоб протистояти спробам Кремля «русифікувати» українську культуру».

До списку санкції, згідно з повідомленням уряду Канади, потрапили також й українці, які працюють у музеях та інших культурних центрах та співпрацюють з Росією. До нього також входять «новостворені структури на тимчасово окупованих територіях України, такі як так звані «міністерства освіти та культури», а також фізичні та юридичні особи, пов’язані з приватними військовими компаніями, які виникли в Україні та воюють на боці Росії».

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 10 червня перебував у Києві з візитом.

10 травня влада Канади оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. Країна передасть Силам оборони 287 додаткових ракет, щоб захистити небо України, й 10 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів, розповів прем’єр. Також Трюдо заявив, що Канада долучиться до багатонаціональних зусиль щодо навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Зупиніть екоцид України: у Празі провели акцію, присвячену руйнуванню Каховської ГЕС
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Зупиніть екоцид України: у Празі провели акцію, присвячену руйнуванню Каховської ГЕС

Понад 200 українських біженців зібралися на акцію, щоб розповісти про Каховську ГЕС і ситуацію на Херсонщині.

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