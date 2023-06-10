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Комітет Сенату США підтримав проєкт резолюції щодо викрадення дітей з України і називає дії РФ геноцидом

Жінка з плакатом «Путін – воєнний злочинець» під час акції з вимогою до Росії припинити війну проти України. Вільнюс, Литва, 2 березня 2022 року

Комітет Сенату США із міжнародних відносин підтримав проєкт резолюції, яка засуджує незаконну депортацію українських дітей до Росії та називає дії Москви геноцидом проти українського народу. Комітет ухвалив рішення одноголосно під час засідання 8 червня. Тепер проєкт резолюції буде винесено на голосування в Сенаті. Резолюція не вимагає підпису президента США, бо не потребує дій від виконавчої гілки влади, але засвідчує позицію законодавчого органу США.

«Це рішення ухвалили одноголосно, тому що це дійсно важлива законодавча ініціатива», – прокоментував результати закритого засідання сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн «Голосу Америки».

Тім Кейн, американський сенатор-демократ від штату Вірджинія
Тім Кейн, американський сенатор-демократ від штату Вірджинія

Текст документа закликає Сенат визнати уряд Російської Федерації під керівництвом президента Володимира Путіна відповідальним за неправомірне і незаконне викрадення українських дітей та офіційно і якнайрішучіше засудити ці дії. Окрім того, текст резолюції називає дії Росії в Україні геноцидом.

Робиться це з метою знищення унікальних українських мови, культури, історії та ідентичності
Проєкт резолюції Комітету Сенату США із міжнародних відносин

«Сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов’язанням Росії, які вона взяла на себе відповідно до Конвенції про геноцид, і є геноцидом, – йдеться у тексті. – РФ намагається знищити покоління українських дітей, тим самим підриваючи здатність України виховувати наступні покоління українських громадян та лідерів, а також відновлювати свою країну після неспровокованої війни, яку розпочала Росія. І робиться це з метою знищення унікальних українських мови, культури, історії та ідентичності».

За словами Бена Кардіна, сенатора-демократа від штату Меріленд, якщо цей документ пройде Конгрес, він допоможе у майбутньому притягти росіян до відповідальності за їхні злочини скоєні в Україні.

Бен Кардін, американський сенатор-демократ від штату Меріленд
Бен Кардін, американський сенатор-демократ від штату Меріленд
Це частина стратегії Росії під керівництвом Путіна, щодо здійснення геноциду в Україні
Бен Кардін

«Я вважаю, що це геноцид. Тому потрібна повна відповідальність. Ми проводили слухання з цього приводу в Гельсінській комісії, а також в Комітеті Сенату з міжнародних відносин. Я також вніс законопроєкт про створення міжнародного трибуналу під егідою ООН. Загалом, на мою думку, це частина стратегії Росії під керівництвом Путіна, щодо здійснення геноциду в Україні», – заявив Кардін «Голосу Америки».

Сенатор республіканець від штату Небраска Піт Рікеттс, також підтримав резолюцію в Комітеті та наголосив, що США мають зробити усе можливе, щоб Україна перемогла у цій війні.

Піт Рікеттс, американський сенатор-республіканець від штату Небраска
Піт Рікеттс, американський сенатор-республіканець від штату Небраска
Маємо продовжувати підтримувати Україну та переконатися, що вони переможуть
Піт Рікеттс,

«Це лише частина того, що робить Путін щодо жорстоких репресій в Україні, – викрадення дітей з українських родин і вивезення їх до Росії. Як батько, я навіть не можу уявити біль, якого завдає батькам усвідомлення того, що вони можуть більше ніколи не побачити своїх дітей. І це одна з причин, чому ми, як Сполучені Штати, маємо продовжувати підтримувати Україну та переконатися, що вони переможуть та зможуть повернути дітей їхнім батькам», – сказав Рікеттс «Голосу Америки».

Автором резолюції виступив сенатор демократ від штату Мічиган Гері Чарльз. Загалом під документом підписалися 8 сенаторів, серед яких як демократи, так і республіканці, зокрема Марша Блекберн, сенаторка-республіканка від штату Теннессі, Білл Кессіді, сенатор-республіканець від штату Луїзіана, Чак Грасслі, сенатор-республіканець від штату Айова, Джон Баррассо, сенатор-республіканець від штату Вайомінг, Бен Кардін, сенатор-демократ від штату Меріленд, Джин Шагін, сенаторка-демократка від штату Нью-Гемпшир, Рік Скотт, сенатор-республіканець від штату Флорида.

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