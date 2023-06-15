«Тиші вже хочеться»: чим живе Велика Новосілка на Донбасі, фронт від якої відсунув наступ

Запоріжжя-Велика Новосілка, Донецька область – 12 червня у Міністерстві оборони України повідомили по звільнення українськими військовими семи населених пунктів. Серед яких чотири села на південь від містечка Велика Новосілка на Донбасі. Радіо Свобода вдалося побувати у ньому під час доставки гуманітарної допомоги місцевим жителям «Капеланським батальйоном Маріуполь» та дізнатися як процеси з деокупації регіону вплинули на життя цього фронтового міста.

Військові пікапи летять на зустріч на шаленій швидкості …

Мої супутники переглядаються і починають ще уважніше вдивлятися у шлях попереду.

Це дорога на Велику Новосілку. На південь від неї українські війська мають успіхи з деокупації регіону. На початку літа ця ділянка фронту прийшла у рух – за містечком точяться бої, під контроль українських війсь за початок червня перейшло чотири села.

В’їжджаємо у містечко Велику Новосілку. Все навколо тоне у зелені, але будинки стоять без дахів і вікон.

Перша точка відвантаження гуманітарної допомоги. Паркуємося у тіні, під деревом. Таке собі маскування від російських БПЛА. На вулиці пусто.

«Гуманітарна допомога!», – гучно вигукує помічник капелана Арсеній.

До авто, яким до містечка привезли продуктові набори, поступово починають стікатися жителі сусідніх будинків.

Галина вітається з капеланами.

– Відігнали кажуть від вас подалі …

– Ми цього не знаємо. Ми ж без зв’язку, без світла, без новин. Ми не знаємо .

– У вас гарні новини насправді.

– Правда? Ось скажіть, що саме…

– Що відігнали?

– Що тихше стало. Ось я вночі краще спала.

– Будете тепер з кожним днем краще і краще спати.

– Дай Боже, щоб так і було. Нам тиші вже хочеться.

Біля авто вже черга з місцевих. Частина людей приїхала сюди велосипедами з віддалених вулиць.

Гучно чути вибухи.

Капелани звертаються до черги: «Отримали – проходьте далі і тікайте додому».

Питаю в одного з капеланів, Максима, що це було:

– Артилерія.

– Українська чи російська?

– Хочу вірити, що наша. Тут не розбереш взагалі нічого. Складно орієнтуватися. Мені точно складно.

Поки рухається черга за продуктовими пакунками, одна з місцевих жительок розповідає останні новини. Просить її не знімати.

Зараз тихше, а було дуже гучно.

– 5 днів тому?

– Три дні тому було. 5 днів наступ йшов.

Рухаємось далі. Ще одна точка відвантаження гуманітарної допомоги. Це біля підвалу однієї громадської будівлі. Вона належить одній із державних служб.

Поки відвантажують гуманітарну допомогу координатор поселення Сергій теж ділиться останніми новинами з лінії фронту. Розповідає про успіхи українських військових.

– Октябрь вже взяли. Далі кажуть вже пішли.

– Октябрь?

– Благодатне. Це перейменоване село.

– А Старомлинівка що?

– Ось до неї, кажуть, доходять.

– Старомлинівка це велике селище?

– Це був райцентр раніше. Потім об’єднали їх. Новосілку зробили повністю райцентром.

Напередодні в цьому поселенні побували «Білі янголи». Евакуювали людей з цієї зони. Звідки саме, пояснює Сергій.

З Благодатного (деокуповане село – ред.) евакуйовували. Люди там лишались. Чоловік 5 здається. «Білі янголи» поїхали і звідти вивезли.

– Під обстріл потрапили?

– «Біля янголи», так, потрапили під обстріл. Але всі живі, здорові. Вони у нас зупинялись, фотографувались. Так що все гаразд. Вивезли всіх, хто там був».

Напередодні Донецька ОВА також вже повідомляла про евакуацію 11 людей з деокупованих сел Нескучного, Строжового і Благодатного. Скільки цивільних залишаються в інших селах, за які нині точаться бої на цій ділянці фронту, наразі невідомо.

Остання точка, куди капелани везуть допомогу – теж поселення у підвалі громадської будівлі, навчального закладу. В цій громаді так само лише і розмов про новини з лінії фронту.

Нам розповідають, що відбувається у Времівці. Це те саме село, ім’ям якого російські окупанти охрестили зону, що утворилась під час наступальних дій українських військових. Так званий Времівський виступ. Саме на цій території на південь від Великої Новосілки розташовані чотири нині деокупованих населених пукти – села Нескучне, Строжеве, Благодатне та Макарівка і тривають бої за сусідні села.

– Від Времівки хоч щось залишилося?

– Так…

– Нескучне може нічого не залишилось.

– Нескучне далі, а Времівка ближче. Там люди живуть.

– 14 чоловік.

А до повномасштабного ж вторгнення РФ до України у Времівці жило понад 1000 людей.

Відсунення лінії фронту від Великої Новосілки – це можливість повернутися до неї та сусідніх сіл тим, хто покинув свої домівки через війну. Та чи буде куди вертатися, як ось мешканцям підвалу у цьому навчальному закладі? Домівок більшості з них більше немає.

«Хто знав, що до нас прийде такий «брат»?», – каже місцевим капелан Віталій.

І додає: «Будемо відбудовувати. А що робити?».