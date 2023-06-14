ЗСУ звільнили села на Запоріжжі. Що там відбувається?

Як російська армія обороняється на окупованій частині півдня України і чи має вона вигоди від руйнування Каховської ГЕС? Що відбувається у звільнених селах Запорізької області, чи живуть там люди? Чи виїжджають з окупованих міст регіону представники окупаційної влади й ті, хто з ними співпрацював? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Збройні сили України мають успіх у наступальній операції на Бердянському напрямку, заявив 13 червня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він зазначив, що в ході ведення наступальної операції війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби на цьому напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру, площа території, взятої під контроль, склала до трьох квадратних кілометрів.

Він зазначив, що в ході ведення наступальної операції війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби на цьому напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру, площа території, взятої під контроль, склала до трьох квадратних кілометрів. 12 червня у Міністерстві оборони України повідомили, що українські військові звільнили сім населених пунктів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі зазначила, що за минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у донецькому та таврійському операційних районах: звільнені такі села, як Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка і Благодатне. За словами заступниці міністра, просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, вони взяли під контроль 90 квадратних кілометрів.

у своєму телеграм-каналі зазначила, що за минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у донецькому та таврійському операційних районах: звільнені такі села, як Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка і Благодатне. За словами заступниці міністра, просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, вони взяли під контроль 90 квадратних кілометрів. 11 червня Маляр також повідомила, що Росія переміщує війська з Херсонської області на Запорізький та Бахмутський напрямки. Руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відволікти частину Сил оборони України від контрнаступу на Херсонщині, зазначила заступниця міністра.

Днями в соціальних мережах стали поширювати «документ», виданий окупаційною адміністрацією Запорізької області. В ньому вказується про начебто початок евакуації деяких категорій жителів Токмака, Василівки та Пологів до Сімферополя та Керчі. Першочергову евакуацію російські окупаційні сили нібито забезпечують тим, хто з ними співпрацював, а також працівникам комунальних служб. Втім, 8 червня підконтрольні окупаційній владі телеграм-канали повідомили, що ця інформація начебто не відповідає дійсності. Зокрема, про це написав місцевий телеканал «ЗаТВ».

Ганна Маляр того дня повідомила, що вплив російських окупаційних адміністрацій на захоплених територіях стрімко знижується через їхню нездатність підтримувати прийнятний рівень життєзабезпечення місцевого населення.

«Перевдягаються у цивільне»

Пологівський міський голова Юрій Коноваленко розповів «Новинам Приазовя», що поки немає підтвердження того, що окупаційні чиновники та ті, хто з ними співпрацює, залишають місто.

Окупаційні адміністрації отримали розпорядження на евакуацію

«Ми знаємо, що території окуповані, так звані адміністрації отримали розпорядження на евакуацію, але на сьогодні поки що ми не бачимо підтвердження, що ті, хто прийшов працювати в ті адміністрації, виїздять. Тобто всіх їх бачимо, знаємо, що залишаються в місті. Але таке розпорядження (про виїзд – ред.) вони отримали», – розповів він.

Російських військових і їхньої техніки у Пологах стало менше, каже міський голова. За його даними, вони залишили буквально декілька блокпостів, які сьогодні стоять порожні.

«Більшість з них, що залишилися, сьогодні наші жителі констатують, що вони перевдягаються у цивільний одяг і їздять містом на велосипедах, скутерах, тобто менше намагаються рухатися технікою», – каже він.

«Люди виїжджають з окупації»

Найважче зараз тим жителям, які не отримали російських паспортів і які не мають російської валюти, розповідає посадовець.

«Спроба тих людей виїхати в Бердянськ, наприклад, для багатьох обертається тим, що вони змушені повертатися додому. Ця проблема є. Складна ситуація в тих, хто з українськими грошима. Дуже важко за них придбати якийсь товар. Є поодинокі випадки, хто на свій страх і ризик це робить, але люди не розголошують, хто це, тому що це дійсно небезпечно», – зазначив Коноваленко.



Деякі місцеві жителі зараз виїжджають з окупованого району, додав він.

У людей просто вже немає змоги сидіти тижнями у підвалах. І вони нарешті набираються сміливості, залишають свої домівки

«У нас є інформація, що майже щоденно, оплачуючи значні кошти, 300-600 доларів, наймають перевізників або своїми машинами виїжджають. У нас є декілька людей, які буквально за останні пару днів приїхали сюди (на підконтрольну владі України територію – ред.). Особливо з тих населених пунктів, де зараз поруч активно йдуть бойові дії. У людей просто вже немає змоги сидіти тижнями у підвалах. І вони нарешті набираються сміливості, залишають свої домівки й приїжджають», – повідомив Коноваленко.

Про деокуповані села

Голова Малинівської громади Пологівського району, де розташовані звільнені села Левадне і Новодарівка, Володимир Шиш розповів «Новинам Приазовʼя», що після початку окупації у цих населених пунктах майже ніхто не проживав. Це невеликі села, зокрема, у Новодарівці до повномасштабного вторгнення були 4 сім’ї, каже він.

На сьогодні село без людей, тому ніхто там не постраждав

«Приблизно 102 га, це доволі хороше поле. Там було 11 будинків, але фактично проживали там 4 сім’ї – це 6 людей. З них троє – похилого віку і троє – 60+. Там були поля, фермерські господарства невеличкі – 300-350 га, які обробляли ті площі. 17 квітня (2022 року) була окупована Новодарівка, людей там не залишилося, жодної. На сьогодні село без людей, тому ніхто там не постраждав», – запевнив Шиш.



У Левадному свого часу розміщувалася тракторна бригада, каже голова громади. За його словами, там також немає людей. Це невеликий населений пункт.



«Розміщалася тракторна бригада, яка давала можливість працювати 18 працівникам товариства. У них було 1800-1850 га землі, вони обробляли їх й приносили дохід нашій сільській раді. Люди там не проживали ні на початок вторгнення, ні на період звільнення», – сказав Шиш.



Заїхати до цих сіл поки що неможливо через безпекову ситуацію, каже він.

«Люди налякані»

Декілька населених пунктів Малинівської громади продовжують перебувати в окупації, люди там налякані, зазначив голова громади.

Порозбирали будинки людей, поробили бліндажі, там окопуються

«На території села Приютне – 5 людей, Ремівка, Новозлатопіль – 15 людей і село Любимівка – 93 людини. І вони всі налякані. В’їзд на територію, особливо Любимівки, закритий. Там зруйновані школа, заклади інфраструктури, вони (окупанти – ред.) порозбирали будинки людей, поробили бліндажі, там окопуються, але це їм не допоможе. І люди, які там залишилися, у них була можливість виїхати, але вони ухвалили для себе таке рішення – залишатися. На гуманітарну складову ми не повпливаємо, в нас немає можливості завезти туди щось», – додав Шиш.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Токмак: «не дають виїжджати колаборантам»

Начальник міської військової адміністрації Токмака Запорізької області Олександр Чуб розповів «Новинам Приазовʼя», що у цьому місті ті, хто співпрацює з окупаційною владою, також поки залишаються на місцях.

На Бердянськ вивозили, а потім наші батьки з дітьми повертались

«Це вже не перший раз. Це вже було декілька разів. То вони на Бердянськ вивозили, а потім наші батьки з дітьми повертались. Вони (окупанти – ред.), навпаки, не дають виїжджати колаборантам, щоб сиділи разом з населенням і прикривали їх», – стверджує Чуб.



Вода і світло у Токмаку є, втім, часто відсутній зв'язок, каже очільник адміністрації. Російські військові переміщуються в межах громади, в залежності від обстрілів їхніх позицій. Місцевих жителів у Токмаку залишилося багато, деякі хоче виїхати, але зараз це зробити складно, каже Чуб.



«Токмак був окупований на другий день з початку війни (повномасштабного вторгнення РФ – ред.). Тому люди думали, що пересидять і буде все добре, але час трохи затягнувся і багато людей залишились в Токмаку. Наразі вони готові виїжджати. Але виїжджати треба ще через Росію, через Ростов, через країни Балтії, а це дуже дорого коштує», – пояснює він.

Мелітополь: «збільшується кількість блокпостів»

У Мелітополі Запорізької області російські військові встановлюють додаткові блокпости та здійснюють тотальну перевірку місцевих жителів та автівок, розповів 11 червня в ефірі телемарафону міський голова Іван Федоров. За його словами, десятки людей після перевірок потрапляють до комендатури, подальша їхня доля невідома.

Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофєєв розповів «Новинам Приазов’я», що Збройні сили України майже щодня вражають російські військові об'єкти в окупованому Мелітополі.

«Це передусім розташування ворожих військ – казарми, ремонтні бази. Нещодавно було дуже гучне влучання по залізничній інфраструктурі, було пошкоджено тепловоз. Хочу зазначити, що жодного разу не було летальних випадків. ЗСУ використовують абсолютно високоточну зброю яка немає помилок, яка використовує GPS-навігацію і б'є точно по військових об'єктах», – зазначив депутат.



За його даними, через Мелітополь проїжджають тентовані КамАЗи у супроводі спецавтомобілів. Є інформація, що вивозять поранених та загиблих військових РФ.

Російська окупаційна влада намагається не провокувати панічні настрої серед місцевих жителів, каже Тімофєєв.



«Якогось дефіциту лікарських препаратів, дефіциту продуктів зараз там немає. Навпаки, вони роблять якісь перформанси, концерти, якісь велопробіги, щоб показати людям, що насправді за 50 км від Мелітополя нічого не відбувається, жодного контрнаступу, все нормально, ніхто нікуди не має їхати», – розповів депутат.



Тімофєєв каже, що місцеве населення розуміє, що відбувається початкова фаза контрнаступу і головний удар буде по Мелітополю й інших містах узбережжя Азовського моря.

«Ротація окупаційних посадовців»

Депутат підтвердив, що у Мелітополі збільшилася кількість російських блокпостів. Але він зауважив, що зараз багато російських солдатів переодягаються в цивільний одяг.

«Ці фільтраційні заходи спрямовані не лише на українське населення, а й ще для того, щоб перевіряти дезертирів і тих, хто порушує дисциплінарний статут російських військ. Я думаю, що це така подвійна мета – протидія українському населенню, протидія партизанському руху, а також виявлення дезертирів російської армії», – зауважив Тімофєєв.

Жителі Мелітополя, які пішли на співпрацю з російською окупаційною владою, також поки залишаються в місті. Крім того, до Мелітополя приїжджають російські чиновники, підкреслив депутат.

До місцевих колаборантів довіри немає. І ми бачимо, що відряджаються з різних регіонів Росії

«Відбувається певна ротація, але це ротація в напрямку підсилення. Тобто ми бачимо, що до місцевих колаборантів довіри немає. І ми бачимо, що відряджаються з різних регіонів Росії на окупаційну територію Запорізької області деякі посадовці. Нещодавно був змінений ректор так званого Мелітопольського державного університету на представника Санкт-Петербургу. Нещодавно були зміни в окупаційній адміністрації Мелітопольського району. Всіх місцевих колаборантів вони взяли на облік, щоб не було безконтрольного виїзду на територію Криму і далі», – розповів Тімофєєв.

«Командування РФ запанікувало»

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що російські військові, імовірно, вирішили зруйнувати Каховську ГЕС після звільнення Збройними силами України Новодарівки на Запорізькому напрямку.

За його словами, Новодарівку ЗСУ звільнили ще 4 червня.



«Чому це важливо? Це важливо, тому що сама активізація дійсно по всьому фронту розпочалась десь на початку червня. І на це відреагували в російському командуванні досить панічно, особливо після звільнення Новодарівки. І якою була реакція російського командування? Вони надали наказ на підрив Каховської ГЕС», – каже експерт.



Він зазначив, що на такий крок військові РФ пішли, щоб унеможливити вірогідність просування Сил оборони України для звільнення вже лівобережної Херсонщини. А також для того, щоб відвернути увагу Києва від саме Запорізького напрямку.



«Відволікти від бойових дій, від наступальних дій гуманітарною, екологічною проблемою, катастрофою, яка буде стягувати на себе основні ресурси. Саме такий був план російських окупантів, коли вони побачили активізацію Сил оборони України в Запорізькій області», – стверджує Коваленко.

«Продовжують підривати греблі»

Російське командування не впевнене, що вдасться утримати лінію оборони на Запорізькому напрямку, зазначив експерт і пояснив, чому він так вважає.

Це їхня основна стратегія по якомусь гальмуванню або зупинці саме просування Сил оборони України

«Вони пішли на такий масштабний воєнний злочин, як підрив Каховської ГЕС. І зараз ми бачимо, що коли відбувається просування ЗСУ, наприклад, по тій же самій річці Мокрі Яли, то вони (російські війська – ред.) також підривають греблі. Ми бачимо, що це їхня основна стратегія по якомусь гальмуванню або зупинці саме просування Сил оборони України», – зауважив експерт.



Прояви таких панічних дій окупантів можуть бути регулярними, каже Коваленко, особливо при відступі. На його думку, велика кількість російських військових ризикує опинитися в оточені.

Також російським військовим зараз не вистачає особового складу, щоби надійно забезпечити оборону на окупованій частині півдня, вважає Коваленко. Через руйнування Каховської ГЕС вони мають кілька тижнів на передислокацію, додав він.

Сили РФ будуть відтягувати частково підрозділи для підкріплення запорізького плацдарму

«Частково з Херсонщини, поки що не спала велика вода, вони будуть відтягувати частково підрозділи для підкріплення запорізького плацдарму. В них є декілька тижнів на це. Тому що, по-перше, повинна зійти велика вода, щоб були сприятливі умови для умовного форсування. По-друге, треба, щоб просохли ґрунти», – пояснив експерт.



Коваленко припускає, що протягом трьох тижнів російські військові можуть передислокувати частину підрозділів саме в Запорізьку область для підкріплення свого там угруповання. Однак, щоб закрити всі лінії оборони армії РФ, ресурсу недостатньо, переконаний експерт. Саме тому ЗСУ проводять зараз розвідку боєм, щоб виявляти прогалини та слабкі місця окупантів, додав Коваленко.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

На початку червня з’явилися повідомлення про перехід українських військ у наступ. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.