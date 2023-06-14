Ґрунти просохли, Сили оборони нині досить мобільні для штурму – командир роти БПЛА

У зоні бойових дій на Бахмутському напрямку ґрунти достатньо просохли для ударно-штурмових дій, заявив 14 червня в ефірі Радіо Свобода (у проєкті «Свобода.Ранок») командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Він розповів, що ґрунти у Східній операційні зоні, зокрема, на Бахмутському напрямку, досить специфічні, і за певних погодних умов стають липкими, чим сповільнюють рух Збройних сил України. Та навіть за дощової погоди нині погодні умови сприятливіші для ударно-штурмових дій, аніж узимку, каже військовий.

«Дуже добрий, родючий ґрунт, але трохи з глиною. Специфіка його – як пластилін, можна так порівняти. Він дуже такий тягучий і налипає, відповідно, коли йде дощ, коли мокра погода – просування дещо знижує свою інтенсивність. Тому що буксує і застрягає техніка, відповідно, й просування по траншеях теж ускладнюється», – відзначив Федоренко.

«Але в цілому, якщо порівнювати з зимою, станом на зараз проводити ударно-штурмові дії легше, бо фактично ґрунти вже просохли, і це допомагає бути високомобільними Силам оборони під час ударно-штурмових дій», – додав командир роти.

За даними Генштабу Збройних сил України, російська армія продовжує спроби атак у районах Бахмута, Марʼїнки та Лимана, але безуспішно. У Генштабі вказують, що російські сили зосереджуються на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей України.