«Бої жорсткі, але наш рух є» – Зеленський повідомив про засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський повідомив про чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

«Ключові доповіді – від командувачів оперативних напрямків, які найважливіші і найгарячіші, – «Хортиця» і «Таврія». Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат, і я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках», – сказав Зеленський у відеозверненні за підсумками Ставки.

За його словами, генерали Олександр Сирський і Олександр Тарнавський доповіли про «успіхи, які вже маємо, про те, у яких точках фронту потребуємо посилення та якими діями можемо зламати більше російських позицій».

«Була доповідь Головкома – щодо загальної ситуації, МВС та СБУ – щодо стабілізаційних заходів на деокупованій території. Дуже активно працюємо з постачанням необхідної зброї, снарядів. Була й доповідь розвідки щодо варіантів дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо й посилюємо. Окремо вдячний за Бахмут – збільшуємо наш контроль на цьому напрямку», – зазначив Зеленський.

У Міністерстві оборони повідомили, що станом на 12 червня українські військові звільнили сім населених пунктів на Донецькому і Таврійському напрямках. Також у відомстві заявили про просування ЗСУ упродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня заявив, що на фронті ведуться «контрнаступальні та оборонні дії». Офіційно Генштаб України не повідомляв про перехід у масштабний контрнаступ, підготовка якого велася останні місяці. У Міноборони казали, що про початок контрнаступу оголошувати публічно не будуть і просили в цьому питанні дотримуватися «інформаційної тиші».