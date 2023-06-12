Бахмутський напрямок: у Міноборони повідомили результати просування українських військ за тиждень

У Міністерстві оборони повідомили результати просування українських військ на Бахмутському напрямку за тиждень.



«За минулий тиждень на Бахмутському напрямку просування військ: лівий фланг – 1,5 км, правий фланг – 3,5 км», – написала написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

За її словами, війська звільнили 16 квадратних кілометрів української території.

Напередодні речник Східного угруповання військ Збройних сил Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку бійці ЗСУ продовжують контратакувати «там, де є можливості». За його словами, українські війська «на флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога».

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На початку червня з’явилися повідомлення про перехід українських військ у наступ. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.

Офіційно в Міноборони підтвердили звільнення військовими низки населених пунктів на Донеччині.