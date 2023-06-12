ЗСУ просуваються: військові РФ кидають свої позиції на Донбасі

Цими вихідними Сили оборони України повідомили про перші успіхи на Півдні Донецької області.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

11 червня бійці 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша заявили про визволення села Благодатне. Пізніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення і Макарівки південніше.

А вже 12 червня ЗСУ відзвітували про звільнення села Сторожове, захопленого окупантами у березні минулого року.

Міноборони Великої Британії 10 червня заявило, що українській армії, зважаючи на все, вдалося прорвати першу лінію оборони армії Росії на південь від Великої Новосілки на стику Донецької та Запорізької областей.

Однак аналітики американського Інституту вивчення війни в свіжому звіті висловили припущення, що поки рано говорити про «український прорив».

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Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу видав указ, який зобов'язує всі «добровольчі загони», що воюють з Україною, укласти контракт із Міноборони до 1 липня. Першими їх на камеру підписали бойовики чеченського батальйону «Ахмат», підпорядкованого Рамзану Кадирову.

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин відмовився від цього, заявивши, що тепер чекає проблем з боєприпасами та постачанням для своїх бойовиків.

Головні питання випуску:

Що дає ЗСУ просування на півдні Донецької області?

Коли і де українська армія вийде на «оперативний простір», де маневрувати значно легше?

І що чекає на Пригожина та його ПВК після 1 липня?