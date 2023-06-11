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Шойгу зобов’язав усі добровольчі формування РФ підписати контракт із міноборони. Пригожин відреагував

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписав указ, яким зобов’язав усі «добровольчі загони» до 1 липня підписати контракт із Міноборони. Про які саме загони йдеться, на сайті російського міноборони не йдеться, проте відомство неодноразово називало «добровольцями» бійців ПВК «Вагнер».

У міноборони РФ вважають, що відповідне рішення дозволить надати добровольчим формуванням необхідного правового статусу та розширить можливості комплектування підрозділів як військовослужбовцями, так і «добровольцями». При цьому окремі «добровольці» мають можливість підписати індивідуальні контракти як із загонами, так і з міноборони безпосередньо.

У відомстві заявили про зростання числа тих, хто вступив у добровольчі формування – наразі їх налічується понад 40.

ПВК «Вагнер» не підписуватиме «ніяких контрактів із Шойгу», заявив Євген Пригожин у відповідь на новий указ очільника російського міноборони.

За словами Пригожина, ПВК «Вагнер» і так узгоджує свої дії з командирами підрозділів ЗС РФ та є «високоефективною структурою». «На жаль, такої ефективності більшість військових частин не має і саме через те, що Шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями. Те, що може статися після цього наказу, – нам не даватимуть озброєння та боєприпаси – розберемося, як кажуть, коли грім гряне, прибіжать і принесуть озброєння та боєприпаси з проханням «допоможіть», – заявив Пригожин.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин неодноразово публічно критикував Міноборони РФ та особисто голову відомства Сергія Шойгу. Зокрема, у перші місяці 2023 року Пригожин кілька разів звинуватив Міноборони у відмові видавати боєприпаси ПВК «Вагнер».

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