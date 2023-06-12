Під Бахмутом українські військові просунулися до 700 метрів – Череватий

Українським військовим вдалося просунутися на Бахмутському напрямку, а російська армія зазнала втрат, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил Сергій Череватий в ефірі телемарафону 11 червня.

За його словами, на Бахмутському напрямку бійці ЗСУ продовжують контратакувати «там, де є можливості».

«На флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога. При цьому нанісши йому втрати – 66 окупантів знищили, 83 зазнали поранень, 3 потрапили до полону», - сказав речник.

Українські військові також «знищили дві бойові машини піхоти ворога, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідних міномети «Нона», гаубицю Д-30, протитанковий ракетний комплекс та польовий склад з боєприпасами», уточнив Череватий.

За його інформацією, армія РФ також намагається контратакувати, але безрезультатно – впродовж доби відбулось три бойових зіткнення на Бахмутському напрямку.

«Ворог також 249 разів бив по українських позиціях різними типами артилерії та здійснив два авіанальоти», – підсумував Череватий.

У Міноборони Росії раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною.

Після цього в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України закликали не вірити заяві Міноборони РФ.

Напередодні Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватися інформаційної тиші. У ньому йдеться про те, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення. Таку ж заяву зробила у неділю заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти поблизу нього з липня 2022 року. У грудні наступ посилився. Наприкінці травня у Міноборони України повідомляли, що українські військові продовжують контролювати околиці Бахмута на південно-західній частині і «фактично вхід в місто». Тоді стверджувалося, що українські війська «виконують там важливі задачі, які не можемо оголошувати».