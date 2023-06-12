Російські війська обстріляли Оріхів на Запоріжжі: одна людина загинула і ще одна – поранена

Російські війська у понеділок завдали удару по Оріхову Запорізької області з допомогою керованих авіабомб, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

«Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації. На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік», – написав Малашко у Telegram.

За його словами, ще одного постраждалого, 32-річного чоловіка, оперативно відвезли до лікарні.

У травні влада повідомляла, що 80% будинків в Оріхові зруйновані обстрілами. Повідомлялося, що найбільшою загрозою для міста є керовані авіабомби, які армія РФ фактично щодня кидає на прифронтову неокуповану територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.