Військові заявили про звільнення Новодарівки в Запорізькій області

Запорізька окрема бригада територіальної оборони повідомила про звільнення від російських військ села Новодарівка в Запорізькій області. Як йдеться в оприлюдненому у фейсбуці повідомленні, це сталося ще 4 червня.

«4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу і зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів», – йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони України це поки офіційно не підтверджувало.

Село Новодарівка розташоване поблизу межі Запорізької і Донецької областей.

Раніше сьогодні в Об’єднаному пресцентрі сил оборони Таврійського напрямку повідомили про звільнення Сторожевого на Донеччині.

Напередодні в Міноборони офіційно підтвердили деокупацію низки населених пунктів на Донеччині.

11 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України звільнили від російських військових село Макарівка та «просунулися вперед на кількох напрямках, зокрема на Бахмутському». «Деокуповані населені пункти Благодатне та Макарівка», – повідомила вона. Того ж дня стало відомо, що українські військові також звільнили село Нескучне на Донеччині.

Повідомлення про перехід українських військ у наступ на низці напрямків з’явилися на початку червня. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. Представники України заявляли, що ЗСУ на низці ділянок фронту ведуть наступальні дії, проте вони мають тактичний характер. У Міноборони України зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав Зеленський на пресконференції в Києві після переговорів з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські війська здійснили візуально підтверджені наступи в західних частинах Донецької і Запорізької областей, які російські джерела підтвердили, але «намагалися применшити».