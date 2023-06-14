Протягом доби відбулось близько 40 бойових зіткнень – Генштаб про ситуацію на фронті

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 14 червня.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках – тривають бої, протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень», – йдеться в повідомленні.

Заданими Генштабу, авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу військ РФ, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 районів зосередження живої сили, 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 російські станції радіоелектронної боротьби. Російська сторона про втрати не повідомляла.

Триває чотириста сімдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.