Біля Києва знову збили шість «Кинджалів» й інші ракети і БПЛА – ЗСУ

У небі біля Києва вдень 16 червня, за попередніми даними, збили шість аеробалістичних ракет «Кинджал», шість крилатих ракет «Калібр» і два розвідувальних безпілотники, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Масована комбінована повітряна атака по Києву. Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети і БпЛА… Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила», – заявили, зі свого боку, в Київській міській військовій адміністрації.

Там наголосили, що існує «велика ймовірність» повторних ракетний атак найближчим часом, і закликали не ігнорувати оголошення про повітряну тривогу.

Близько 11-ої 16 червня в Києві і низці областей оголосили повітряну тривогу, яка потім поширилася на всі регіони України. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на підступах до Києва. А Повітряні сили повідомили, що зафіксований запуск Росією крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря і балістичних ракет.

Мер Києва Віталій Кличко, не наводячи подробиць, повідомив про вибух у Подільському районі Києва.

Пізніше він уточнив, що в Подільському районі «було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею».



«У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає», – написав мер у телеграмі.

16 червня до Києва з візитом перебувають лідери африканських країн зі своєю миротворчою ініціативою. Чотири президенти і три представники мають провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, перш ніж вирушити в суботу до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

Як повідомили в Генштабі ЗСУ 15 червня, Кремль продовжує віддавати «злочинні накази» про ураження інфраструктурних об’єктів у глибині території України, і лише протягом двох тижнів червня війська РФ застосували понад 140 ракет різних типів і більш ніж 250 ударних БПЛА.

У Повітряних силах ЗСУ 16 травня вже повідомляли про збиття одночасно шести російських «Кинджалів».

Російські військові експерти неодноразово стверджували і далі продовжують говорити, що збити російську гіперзвукову ракету «Кинджал», зокрема і сучасними американськими комплексами Patriot, неможливо. До травня 2023 року ракети «Кинджал» в Україні справді не збивали.