КМВА: на підступах до Києва працює ППО

Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони в області.

«В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні КМВА у телеграмі.

У Києві і більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили, що зафіксований запуск Росією крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря.

«Декілька ракет типу «Калібр» прямують на Північ! Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

16 червня до Києва з візитом прибувають лідери африканських країн зі своєю миротворчою ініціативою. Чотири президенти і три представники мають провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, перш ніж вирушити в суботу до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

Як повідомили в Генштабі ЗСУ 15 червня, Кремль продовжує віддавати «злочинні накази» про ураження інфраструктурних об’єктів у глибині території України, і лише протягом двох тижнів червня війська РФ застосували понад 140 ракет різних типів і більш ніж 250 ударних БПЛА.