Президент ПАР прибув в Україну в рамках миротворчої місії африканських лідерів

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув в Україну.

«Президент ПАР Сиріл Рамафоса прибув на залізничну станцію Немішаєве в Україні і був прийнятий спеціальним представником України з питань Африки і Близького Сходу послом Максимом Субхом і послом Південної Африки в Україні Андре Гроневальдом», – ідеться в повідомленні пресслужби президента ПАР у твіттері.

Рамафоса прибув до України як член миротворчої місії кількох африканських країн. Він є одним із очільників їхньої делегації. Завтра він має вирушити до російського Санкт-Петербурга.

Під час поїздок члени делегації проведуть зустрічі з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Раніше агентство Reuters повідомило, що лідери країн Африки планують запропонувати призупинити дію ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі – у рамках їхньої ініціативи щодо припинення війни РФ проти України.

Журналісти агентства ознайомилися з чернеткою плану, яку африканські лідери хочуть запропонувати для «вибудовування довіри» між учасниками потенційних мирних переговорів. У списку є пропозиції щодо виведення тактичної ядерної зброї Росії з білоруської території, відведення російських військ і полегшення санкційного режиму, запровадженого проти Москви.

Крім того, пропонують впровадити «безумовні» заходи щодо експорту зерна і добрив.

План передбачає, що за першими кроками мирної ініціативи може з’явитися угода про припинення бойових дій, яка має супроводжуватися переговорами між Росією і країнами Заходу.

Раніше посол України в ПАР Любов Абравітова заявила, що президент Володимир Зеленський «дуже чітко дав зрозуміти», що жодних переговорів між Києвом та Москвою не буде доти, доки російські війська не залишать територію України «в межах її міжнародно визнаних кордонів».

У травні президент ПАР заявив, що український президент Володимир Зеленський і російський лідер Володимир Путін погодилися прийняти місію африканських лідерів для обговорення потенційного мирного плану врегулювання «російсько-українського конфлікту».