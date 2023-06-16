Африканські країни запропонують призупинити ордер МКС на арешт Путіна – Reuters

Лідери країн Африки планують запропонувати призупинити дію ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Такий захід може бути передбачений в їхній ініціативі щодо припинення війни РФ проти України, повідомило агентство Reuters.

Журналісти агентства ознайомилися з чернеткою плану, яку африканські лідери хочуть запропонувати для «вибудовування довіри» між учасниками потенційних мирних переговорів. У списку є пропозиції щодо виведення тактичної ядерної зброї Росії з білоруської території, відведення російських військ і полегшення санкційного режиму, запровадженого проти Москви.

Крім того, пропонують впровадити «безумовні» заходи щодо експорту зерна і добрив.

Місія африканських лідерів планує 16 червня відвідати Київ, а наступного дня – Москву, зустрівшись там із президентами України і Росії. Делегацію очолюють президент Сенегалу Макі Салл і президент ПАР Сиріл Рамафоса, до неї входять лідери ще кількох африканських держав і прем’єр-міністр Єгипту.

План передбачає, що за першими кроками мирної ініціативи може з’явитися угода про припинення бойових дій, яка має супроводжуватися переговорами між Росією і країнами Заходу.

Раніше посол України в ПАР Любов Абравітова заявила, що президент Володимир Зеленський «дуже чітко дав зрозуміти», що жодних переговорів між Києвом та Москвою не буде доти, доки російські війська не залишать територію України «в межах її міжнародно визнаних кордонів».

У травні президент ПАР заявив, що український президент Володимир Зеленський і російський лідер Володимир Путін погодилися прийняти місію африканських лідерів для обговорення потенційного мирного плану врегулювання «російсько-українського конфлікту».