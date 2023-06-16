На тлі повітряної тривоги зафіксовано пуски «Калібрів» із Чорного моря – ЗСУ

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що зафіксували пуски крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря.

Перед цим оперативне командування «Південь» повідомило, що російське корабельне угруповання в Чорному морі зменшене до семи кораблів, зокрема, на бойовому чергуванні залишається один надводний ракетоносій, споряджений вісьмома «Калібрами».

«Загроза ракетного удару залишається актуальною. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – заявили військові.

У низці областей України і в Києві оголошена повітряна тривога.

16 червня до Києва з візитом прибувають лідери африканських країн зі своєю миротворчою ініціативою. Чотири президенти і три представники мають провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, перш ніж вирушити в суботу до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

Як повідомили в Генштабі ЗСУ 15 червня, Кремль продовжує віддавати «злочинні накази» про ураження інфраструктурних об’єктів у глибині території України, і лише протягом двох тижнів червня війська РФ застосували понад 140 ракет різних типів і більш ніж 250 ударних БПЛА.