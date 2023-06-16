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На тлі повітряної тривоги зафіксовано пуски «Калібрів» із Чорного моря – ЗСУ

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Перед цим оперативне командування «Південь» повідомило, що на бойовому чергуванні в Чорному морі залишається один надводний ракетоносій, споряджений вісьмома «Калібрами»

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що зафіксували пуски крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря.

Перед цим оперативне командування «Південь» повідомило, що російське корабельне угруповання в Чорному морі зменшене до семи кораблів, зокрема, на бойовому чергуванні залишається один надводний ракетоносій, споряджений вісьмома «Калібрами».

«Загроза ракетного удару залишається актуальною. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – заявили військові.

У низці областей України і в Києві оголошена повітряна тривога.

16 червня до Києва з візитом прибувають лідери африканських країн зі своєю миротворчою ініціативою. Чотири президенти і три представники мають провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, перш ніж вирушити в суботу до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

Як повідомили в Генштабі ЗСУ 15 червня, Кремль продовжує віддавати «злочинні накази» про ураження інфраструктурних об’єктів у глибині території України, і лише протягом двох тижнів червня війська РФ застосували понад 140 ракет різних типів і більш ніж 250 ударних БПЛА.

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