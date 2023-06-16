Гуменюк назвала причину збільшення інтенсивності обстрілів Херсонщини

Армія РФ повернулась на колишні позиції, які були підтоплені внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції, тому інтенсивність обстрілів знову зросла, повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Зокрема, вночі на 16 червня їх (обстрілів армії РФ – ред.) було близько 40 в нашій зоні відповідальності. Для нічного періоду це досить висока інтенсивність», – сказала Гуменюк.

Речниця додала, що російські військові повертають мінометні розрахунки на позиції, «хоча зараз ворожі війська здебільшого використовують важку артилерію та реактивні системи залпового вогню».

«Поява таких одиниць на тих позиціях, які були полишені ними, нами не залишається непоміченою. І за минулу добу ми відмінусували три великі гармати, які завдавали удару великими калібрами по правому берегу», – зазначила вона.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові кажуть, що місцевих мешканців переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.

Перевірити ці дані з інших джерел не є можливим.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.