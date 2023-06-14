Удар РФ по Одесі: троє загиблих, 13 поранених, під завалами можуть бути люди – ОК «Південь»

Щонайменше троє людей загинули, 13 – були поранені внаслідок ракетного удару Росії по Одесі в ніч на 14 червня – такі уточнені дані наводить оперативне командування «Південь».

За повідомленням, війська РФ спрямували на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

«Внаслідок повітряного бою і вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб зазнали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. М. Три співробітники складу загинули, сім – поранені», – йдеться в повідомленні.

Військові додали, що наразі триває розбір завалів, під ними можуть бути люди.

Раніше в ОК «Південь» повідомили, що дві із запущених ракет були збиті.

Ввечері 13 червня військові повідомили, що Росія вивела ще один носій ракет «Калібр» у Чорне море, збільшивши загальний імовірний залп «Калібрів» до 20 одиниць.

У ніч на 13 червня Росія також завдала удару по Україні, запустивши, за даними Повітряних сил ЗСУ, 15 ракет і чотири дрони. Із них 11 ракет і один дрон збили сили ППО.

Внаслідок влучання у Кривому Розі на Дніпропетровщині загинули 11 людей, постраждали 36 людей, з них 12 – у лікарні, десятеро – у тяжкому стані.