Росія вивела ще один носій ракет у Чорне море – Гуменюк

В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що Росія вивела ще один носій ракет «Калібр» у Чорне море.



«За попередньою інформацією, цілком ймовірна дронова атака. Крім того, ми спостерігаємо активність ракетоносіїв у Чорному морі. На вечір ворог вивів два надводних ракетоносії. Протягом останньої години додався ще підводний. Загальний ймовірний залп «Калібрів» може сягати 20 одиниць. Треба розуміти, що атака «Калібрами» з Чорного моря може сягнути всієї території України», – розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, шторм, який нині є у Чорному морі, не є критичним для ракетоносіїв.

«Якщо вони виведені на бойове чергування, це можу бути як елемент психологічного тиску і посилення виснаження систем протиповітряної оборони, так і реальна підготовка до ракетного удару», – додала Гуменюк.

Повітряну тривогу близько опівночі оголосили у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Ввечері 13 червня в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що Росія вивела в Чорне море два ракетоносії, хоча вдень носіїв ракет у морі не було.

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У ніч на 13 червня Росія завдала чергового удару по Україні, запустивши, за даними Повітряних сил ЗСУ, 15 ракет і чотири дрони. Із них 11 ракет і один дрон збили сили ППО.

Внаслідок влучання у Кривому Розі на Дніпропетровщині загинули 11 людей, постраждали 36 людей, з них 12 – у лікарні, десятеро – у важкому стані.