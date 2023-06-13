Росія вивела ракетоносії в Чорне море – ОК «Південь»

Росія вивела в Чорне море два ракетоносії, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«Незважаючи на штормову погоду, ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі 2 надводні ракетоносії, споряджені 16 «Калібрами». Загальна кількість корабельного угруповання – 8 одиниць в Чорному морі і 1 – в Азовському», – йдеться у повідомленні.

Українські військові додають, що рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

За даними Військово-морські сил Збройних сил України, станом на 13:00 13 червня носіїв крилатих ракет «Калібр» у Чорному морі не було.

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У ніч на 13 червня Росія завдала чергового удару по Україні, запустивши, за даними Повітряних сил ЗСУ, 15 ракет і чотири дрони. Із них 11 ракет і один дрон збили сили ППО.

Внаслідок влучання у Кривому Розі на Дніпропетровщині загинули 11 людей, постраждали 36 людей, з них 12 – у лікарні, десятеро – у важкому стані.