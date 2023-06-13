Клименко навів подробиці удару в Кривому Розі: серед загиблих – 17-річний, молода сім’я

Сімох із 11 загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу виявили під завалами складу бутильованої води, наймолодшому з них було 17 років, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ще чотирьох загиблих виявили в житловому будинку.

«Одна з ракет влучила в житловий 5-поверховий будинок, знищені пожежею два поверхи, ми також констатували знищення перекриттів між першим і другим поверхом, там чотири жертви: молода сім’я 22 років, одна літня людина і чоловік – приблизно 30 років, ми його ще ідентифікуємо. Ще одна ракета влучила в склад бутильованої води, де працювали близько 25 людей у цілодобовому режимі», – сказав Клименко в ефірі телемарафону.

За його словами, вода з цього складу розвозилася «у всі куточки» України, зокрема в Херсонську область для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Водночас голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що загибла молода пара одружилася лише минулого року.

«Давид і Ксенія. Їм було лише по 22 роки. Закохана пара одружилася лише торік. Третього червня відсвяткували річницю весілля…

За освітою обидва педагоги. Наймирніша професія на землі», – написав Вілкул у телеграмі.

Внаслідок удару ще 28 людей були поранені. За даними міністра, одна людина перебуває у вкрай тяжкому стані.

Клименко також повідомив, що зафіксовано 81 звернення від громадян щодо втрати майна.

Крім п’ятиповерхового будинку, який внаслідок російського обстрілу постраждав найбільше, пошкоджені ще чотири будинки навколо і багато одиниць транспорту, сказав голова МВС.

Також, за його даними, у місті пошкоджені три навчальні заклади.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування щодо ракетного удару в Кривому Розі за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що від початку доби 13 червня українським військовим вдалося збити 11 із 15 російських крилатих ракет, які досягли повітряного простору України, а також один із чотирьох безпілотників Shahed-136/131.