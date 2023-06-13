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Клименко навів подробиці удару в Кривому Розі: серед загиблих – 17-річний, молода сім’я

Наслідки ракетного удару Росії по Кривому Рогу, 13 червня 2023 року

Сімох із 11 загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу виявили під завалами складу бутильованої води, наймолодшому з них було 17 років, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ще чотирьох загиблих виявили в житловому будинку.

«Одна з ракет влучила в житловий 5-поверховий будинок, знищені пожежею два поверхи, ми також констатували знищення перекриттів між першим і другим поверхом, там чотири жертви: молода сім’я 22 років, одна літня людина і чоловік – приблизно 30 років, ми його ще ідентифікуємо. Ще одна ракета влучила в склад бутильованої води, де працювали близько 25 людей у цілодобовому режимі», – сказав Клименко в ефірі телемарафону.

За його словами, вода з цього складу розвозилася «у всі куточки» України, зокрема в Херсонську область для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Ракетний удар РФ 13 червня. Жертви у Кривому Розі
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Ракетний удар РФ 13 червня. Жертви у Кривому Розі

11 людей загинули та 28 отримали поранення внаслідок нічного ракетного удару Росії по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області 13 червня, повідомила місцева влада. Зокрема у п’ятиповерховому житловому будинку в результаті атаки загинуло четверо людей.

Водночас голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що загибла молода пара одружилася лише минулого року.

«Давид і Ксенія. Їм було лише по 22 роки. Закохана пара одружилася лише торік. Третього червня відсвяткували річницю весілля…
За освітою обидва педагоги. Наймирніша професія на землі», – написав Вілкул у телеграмі.

Внаслідок удару ще 28 людей були поранені. За даними міністра, одна людина перебуває у вкрай тяжкому стані.

Клименко також повідомив, що зафіксовано 81 звернення від громадян щодо втрати майна.

Крім п’ятиповерхового будинку, який внаслідок російського обстрілу постраждав найбільше, пошкоджені ще чотири будинки навколо і багато одиниць транспорту, сказав голова МВС.

Також, за його даними, у місті пошкоджені три навчальні заклади.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування щодо ракетного удару в Кривому Розі за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що від початку доби 13 червня українським військовим вдалося збити 11 із 15 російських крилатих ракет, які досягли повітряного простору України, а також один із чотирьох безпілотників Shahed-136/131.

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