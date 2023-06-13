Міненерго: через обстріл у Кривому Розі пошкоджена ТЕЦ, знеструмлені шахти

Через російський ракетний обстріл у Кривому Розі на Дніпропетровщині пошкоджена будівля ТЕЦ, знеструмлені три шахти, в яких були заблоковані люди, повідомило Міністерство енергетики України.

«Вночі ворог завдав ракетно-дронового удару по території країни. Внаслідок обстрілу є пошкодження та відключення магістральних мереж на Дніпропетровщині. Без світла – понад 9 тисяч людей. У Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких були заблоковані кілька десятків людей. Пізніше шахтарі були врятовані. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що на ранок частину абонентів енергетики змогли заживити, і в області без світла залишаються шість тисяч абонентів.

«Окупанти продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні території. У Донецькій області через інтенсивні обстріли знеструмлено 41 населений пункт, у Дніпропетровській – три населених пункти. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській областях. Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій області», – йдеться в повідомленні.

Крім того, без живлення залишається частина споживачів на Херсонщині та Миколаївщині, де триває ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив російськими військами Каховської ГЕС, заявили у міністерстві.

«У Херсоні залишаються без живлення близько 15 тисяч споживачів. Відключені через підтоплення 110 трансформаторних підстанцій у Херсоні та 35 – у деокупованій частині області. На Миколаївщині підтоплено 42 трансформаторні підстанції, повністю без світла 10 населених пунктів, ще 5 – частково», – йдеться в повідомленні.

Війська РФ у ніч на 13 червня обстріляли Кривий Ріг. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що всього вночі по місту було випущено шість ракет, було пʼять влучань, зокрема в багатоквартирний будинок і склад із продуктами. За останніми даними, внаслідок цього загинули десять людей, одна людина перебуває під завалами, 28 – поранені, з них 12 – у лікарнях міста в середньому, тяжкому і дуже тяжкому стані.

14 червня в Кривому Розі оголосили День жалоби.