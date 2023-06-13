Число загиблих у Кривому Розі зросло до шести, 5 людей можуть бути під завалами – Вілкул

Кількість загиблих внаслідок російського удару в Кривому Розі на Дніпропетровщині зросла до шести, ще п’ятеро людей можуть перебувати під завалами, повідомив в ефірі Радіо Свобода голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«На зараз, на жаль, вже шість загиблих. 25 поранених, із них – десять важких і троє – вкрай важких. Рятувальна операція триває, розбираємо завали. Ще, ймовірно, п’ять людей перебувають під завалами з того, що ми на зараз розуміємо», – сказав Вілкул.

«Локалізація пожеж уже закінчилася, але треба розбирати завали, що ми зараз робимо. Людей ми розселяємо, надаємо необхідну допомогу», – додав Вілкул.

Він зауважив, що ніяких військових об’єктів поблизу місця удару немає.

Раніше чиновник повідомив, що всього вночі по місту було випущено шість ракет, було пʼять влучань, зокрема в багатоквартирний будинок і склад із продуктами.

Вілкул також повідомив про відкриття штабу для людей, які потребують розселення та іншої допомоги після втрати житла.

В Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що від початку доби 13 червня українським військовим вдалося збити 11 із 15 російських крилатих ракет, які досягли повітряного простору України, а також один із чотирьох безпілотників Shahed-136/131.