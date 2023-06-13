Кривий Ріг: щонайменше троє загиблих, 25 поранених, людей ще шукають під завалами

Щонайменше троє людей загинули внаслідок російського ракетного обстрілу Кривого Рогу вночі 13 червня, повідомив міський голова Олександр Вілкул.

«Усього вночі (по Кривому Рогу випущено) було шість ракет, пʼять влучань, жодного з них по воєнних обʼєктах – один багатоквартирний будинок, склад із продуктами. На цей момент маємо трьох загиблих, 25 поранених, з них 10 тяжких і троє вкрай тяжких, ще сім людей, імовірно, залишаються під завалами», – сказав Вілкул.

Міський голова також повідомив про відкриття штабу для людей, які потребують розселення та іншої допомоги після втрати житла.

Уночі 13 червня повітряна тривога оголошувалася по всій Україні, влучання з людськими жертвами сталося в Кривому Розі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста ракетами і безпілотниками, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.