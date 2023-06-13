У Києві ППО знищила всі російські ракети – КМВА

У Києві нічна ракетна атаки сил РФ була успішно відбита, інформації щодо жертв чи руйнувань наразі немає, повідомляє зранку 13 червня міська військова адміністрація.

«Попередньо, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, традиційно випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря. Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони», – проінформував начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога вночі 13 червня була оголошена у всій країні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста ракетами і безпілотниками, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.