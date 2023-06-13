Російська ракета влучила у пʼятиповерхівку в Кривому Розі, є загиблі і поранені

Щонайменше кілька потерпілих у вкрай тяжкому стані є після влучання російської ракети в пʼятиповерховий житловий будинок у Кривому Розі, повідомив зранку 13 червня міський голова Олександр Вілкул.

«Високоточні» потвори влучили в декілька абсолютно мирних обʼєктів у різних частинах міста, у тому числі у пʼятиповерховий будинок. Працюють усі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами», – написав Вілкул у телеграм-каналі.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок ракетної атаки є загиблі і поранені.

Повітряна тривога вночі 13 червня була оголошена у всій країні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста ракетами і безпілотниками, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.