В Україні шириться повітряна тривога. Влада закликає не ігнорувати

В Офісі президента закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«У разі оголошення повітряної тривоги – не ігноруйте», – написав у телеграмі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Перед цим з подібним закликом до українців звернулися керівники кількох обласних військових адміністрацій.

Вночі 13 червня повітряна тривога почала ширитися регіонами України, близько 01:30 було повідомлення про небезпеку на півдні країни: в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Луганській областях, а також в Криму.

Ввечері 12 червня у командуванні «Південь» закликали оперативно реагувати на сигнали тривог і попередили про високий рівень ракетної загрози.

«Ворог продовжує маневри силами та засобами корабельного угруповання. Чергова ротація ракетоносіїв – підводний заведено в пункт базування, на чергування виведено фрегат, споряджений 8 «Калібрами», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.