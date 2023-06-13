На півдні та сході України зранку 13 червня оголошена повітряна тривога

Після 6:00 13 червня у південних та східних областях України оголошена повітряна тривога. Влада рекомендує прослідувати в укриття жителям Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Сумської областей (також тривога без відбоїв упродовж багатьох місяців триває в Криму та на Луганщині).

Уночі 13 червня повітряна тривога оголошувалася по всій Україні. Станом на 6:30 відомо про влучання російської ракети в пʼятиповерхівку у Кривому Розі, внаслідок чого є загиблі і поранені.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста ракетами і безпілотниками, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.