«Невтішні результати» перевірки укриттів. Зеленський анонсує відповідні рішення

Президент України Володимир Зеленський заявив про «невтішні результати» перевірки укриттів по всій Україні.

«Була на Ставці сьогодні й підсумкова доповідь щодо готовності та неготовності укриттів по всій країні, у найбільших містах і в Києві. Доповідали міністри Клименко, Камишін і Кубраков. Результати, м’яко кажучи, невтішні. На п’ятницю будуть підготовлені відповідні проекти рішень – і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей в усіх українських містах», – сказав він у своєму відеозверненні.

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Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні після того, як внаслідок падіння уламків ракет у Києві в ніч на 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.