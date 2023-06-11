У КМДА оцінили результати перевірки всіх укриттів Києва

У Києві комісія завершила проведення позапланової перевірки захисних споруд – укриттів, повідомила в неділю пресслужба Київміськадміністрації. Повідомляється, що загалом було проінспектовано всі 4655 укриттів і сховищ.

Столична адміністрація каже, що отримала від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України фінальні результати перевірки, що тривала 10 днів.

«Придатним є 3041 об’єкт, тобто 65%, ще 973 (21%) можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття – 641 (14%)», – йдеться в повідомленні КМДА.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєвзазначив, що ситуація з непридатними укриттями чи тими, що потребують облаштування, залежить від «сфер управління».

«851 об’єкт (53%) – відноситься до сфери управління районних у місті Києві державних адміністрацій, 575 об’єктів (35%) – до приватної форми власності, 170 об’єктів (11%) – до державної сфери управління, 18 об’єктів (1%) – до сфери управління КМДА», – сказав Пантелєєв.

За його словами, під час інспекцій оперативність відкриття укриттів була такою: вільний доступ забезпечений до 2048 приміщень (67%), доступ забезпечується протягом 5 хвилин – у 993 приміщеннях (32,7%), виявлені зачиненими – 28 (0,3%).

«Для міста ці дані є підставою для роботи і покращення стану укриттів. І ми запускаємо два важливих проєкти, що суттєво покращать ситуацію з системою цивільного захисту у столиці: оснащення близько 3 тисяч укриттів і сховищ автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до них під час повітряної тривоги був гарантованим. А також плануємо придбати як додаткові близько двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання», – розповів Пантелеєв.

Напередодні міністр із питань стратегічних галузей промисловості, визначений від уряду відповідальним за перевірку укриттів Олександр Камишін, заявив, що «результати – невтішні». За його словами, до стану лише 15% укриттів не виникло зауважень.

10 червня повідомлялося, що в Києві закінчено перевірку всіх укриттів. Втім про результати повідомив лише Мінстратегпром, а не столична адміністрація.

Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні після того, як внаслідок падіння уламків ракет у Києві в ніч на 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.